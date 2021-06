Nach Auftaktniederlage gegen Frankreich: Der DFB-Elf fehlen Handschrift und Profil

Es klingt immer nach einer nicht näher erläuterten Entschuldigung, nach unausgesprochener Unzufriedenheit, wenn Trainer diesen Satz sagen: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ So resümierte auch Joachim Löw das 0:1 (0:1) im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich. Klar, jeder wusste, was der Bundestrainer meinte. Der Joachim Löw, der vor Wochen als Verdienst seines 15-jährigen Schaffens noch angemerkt hatte, den Zeiten, in denen eine deutsche Mannschaft nur rennen und kämpfen konnte, ein Ende gesetzt zu haben.