Dieser Mann passt in kein Schema. Nicht als Privatmensch und schon gar nicht als Profi-Fußballer. Aber Robin Gosens passt in diese deutsche Nationalmannschaft. Eine Mannschaft, der es momentan an spielerischem Esprit mangelt und die dafür umso mehr Typen wie diesen 26-jährigen Linksfuß braucht, dessen Unbekümmertheit und positiv-verrückte Einstellung zum Leben und zum Spiel ihr gut tut.