Wenn es ums Planen und Organisieren geht, schanzt sich der Deutsche von seinem Selbstverständnis her ja gern eine führende Rolle zu. Beim EM-Auftakt in München mangelte es indes nicht nur der DFB-Elf an spielerischer Klasse, an Leichtigkeit und Präzision. Auch vor den Toren der Arena kamen die EM-Organisatoren bei hochsommerlichen Temperaturen ob einiger Ungereimtheiten gehörig ins Schwitzen. Sagen wir es mal so: Der EM-Start verlief holprig.