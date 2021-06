Kommentar zum zweiten Auftritt der DFB-Auswahl: Früher Zugzwang

Plus

Wäre da nicht der erste Eindruck, könnte man sagen: Eigentlich ist in der Gruppe F ja noch nichts Schlimmes passiert. Rein mathematisch steht der deutschen Mannschaft das Tor zum Achtelfinale weiterhin weit offen. Es bleiben noch zwei Spiele zum Punkten, und am Tag der Abrechnung, dem 23. Juni, reicht im ungünstigsten Fall ja auch Platz drei, um sich ins Achtelfinale zu schummeln. Was natürlich weit weg wäre von den Ansprüchen, die Fans und Spieler der DFB-Auswahl quasi aus Gewohnheit haben. Was aber zumindest die Hoffnung am leben ließe in der Erinnerung daran, dass Deutschland zu guten Zeiten auch immer eine typische Turniermannschaft war. Die sich mit zunehmender Wettbewerbsdauer steigert, wenn es eben nötig ist.