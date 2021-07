Kommentar zu Fußball und Fans in Zeiten von Corona: Die begründete Angst vor der Corona-Variante

Plus

Was für eine Überraschung: Die Fußball-Europameisterschaft ist ein Pandemie-Treiber. Die Weltgesundheitsorganisation ist zu dem Schluss gekommen, dass das Turnier in elf Ländern und mit herumreisenden Mannschaften und vor allem Fans Corona in die Karten spielt. Zuschauer, die sich in London, Budapest und St. Petersburg in den Armen liegen und die beim Public Viewing in Baku, Glasgow und München dicht gedrängt ihre Freude herausschreien, dürften einer potenziellen vierten Welle nur zuträglich sein. Ebenso wie es beispielsweise Abiturfahrten nach Mallorca oder Familienfeste in Markkleeberg sind.