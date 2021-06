Klassiker in Wembley mit Widersprüchen – DFB-Auswahl trifft im Achtelfinale auf minimalistische Engländer

Als Kai Havertz im EM-Quartier in Herzogenaurach für die virtuellen Mediengespräche Platz nahm, saß da ein deutscher Nationalspieler, der schon hat, was Thomas Müller und Serge Gnabry gern hätten. Havertz, dem Offensivspieler des FC Chelsea, sind bereits zwei Tore gelungen bei dieser EM. Er füllt seine Rolle also gerade ähnlich erfolgreich aus wie zuletzt im Finale der Champions League, als er den 1:0-Siegtreffer gegen Manchester City erzielte. Chelseas damalige nominelle Sturmspitze Timo Werner, in der deutschen Nationalelf bisher nur Ergänzungsspieler, ging ebenso leer aus wie nun bei der EM die nominelle Sturmspitze Gnabry.