Grandioser Gosens ist der große Gewinner: Linksfuß führt deutsche Mannschaft zum 4:2 gegen Portugal

Es war so vieles ungewohnt und eben ganz anders als zuletzt bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wenn sie denn überhaupt noch vorm Fernseher saßen, so verfolgten viele Anhänger die Partien der DFB-Auswahl entweder mit wachsendem Desinteresse oder mit wachsendem Zorn ob der gezeigten Nicht-Leistungen. Die üblichen Narrative vom unfähigen Bundestrainer, der längst abgelöst gehört, und von überbezahlten „Millionarios“ auf dem Platz machten wieder die Runde, und mit Blick auf die anstehende EM hielt sich die Vorfreude in engen Grenzen.