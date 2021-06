Die Vorrunde mit ihren 36 Spielen ist passé, am Samstag beginnt die finale heiße Phase dieses ersten paneuropäischen Fußballturniers. Hört man jedoch manchen Gesundheitsexperten, so könnte die K.o.-Runde nicht nur aus sportlicher Sicht heiß werden. Die Delta-Variante des Coronavirus ist vielerorts auf dem Vormarsch, sodass einem verstärkte Reisetätigkeiten und erhöhtes Fan-Aufkommen an manchen Spielorten absurd vorkommen.