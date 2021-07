Vielleicht hat sich Gareth Southgate in jenen Minuten, da sich das EM-Endspiel dem ultimativen Schlussakkord näherte, an 1996 erinnert. Natürlich weniger an seinen Fehlversuch im Halbfinal-Elfmeterschießen gegen Deutschland, der ihn seitdem verfolgt. Sondern an Berti Vogts, der seinerzeit Bundestrainer war und vor der Lotterie vom Punkt einen Geistesblitz hatte.