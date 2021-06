Zumeist ist es um das Zutrauen in die Stärke einer Mannschaft nicht gut bestellt, wenn die Beobachter vor wichtigen Spielen hingehen und Statistiken bemühen, die als Ersatz für mangelnde Form und fehlendes Format Mut machen sollen. Aber am Rande erwähnen darf man es ja. In guter Absicht also die Vergangenheit bemühend, kann es im zweiten EM-Gruppenspiel der DFB-Auswahl am heutigen Samstag gegen Portugal (18 Uhr, ARD) nur einen Sieger geben. Genau: Deutschland.