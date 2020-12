Woche für Woche stehen Fußball-Schiedsrichter in der Kritik, und bei den Amateuren ist diese Kritik häufig auch unsachlich und beleidigend. Dabei stellen sich die Kritiker an den Barrieren, auf dem Platz und an den Trainerbänken allzu oft selbst bloß, weil sie schlicht und ergreifend die Regeln nicht kennen. Blöd für den Schiedsrichter, denn er steht als unwissender Depp da, obwohl er korrekt nach dem aktuell gültigen Regelwerk entschieden hat.