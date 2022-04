Zuerst musste ich an Herrn Scherer denken, dann an Herrn Dietrich, zwischendurch an Herrn Wiebe sowie an Herrn Georg und schließlich auch an Herrn Deutschewitz. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie, liebe Leserinnen und Leser, die fünf Herren kennen, aber das ist auch nicht so wichtig. Sie haben es unzweifelhaft verdient, in dieser „Nachspielzeit“ erwähnt zu werden. Alle fünf waren mal meine Sportlehrer, und am vergangenen Wochenende waren sie plötzlich sehr präsent.