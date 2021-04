Von „Spiel ohne Grenzen“ im Tiefensteiner Staden und was die Fußball-Leidenschaft eines Olympiasiegers damit zu tun hat

Plus

Erich Schlenger war sich sicher. Im „TuS-Heft“, der Vereinszeitung des TuS Tiefenstein, veröffentlichte er in der Ausgabe Mai/Juni des Jahres 1971 einen wunderbar ausführlichen Artikel über das Ereignis des Jahres – über die Live-Fernsehshow „Spiel ohne Grenzen“ im Tiefensteiner Staden. Schlenger notiert dabei, dass das Duell zwischen Idar-Oberstein und Rockenhausen die 75. Folge von „Spiel ohne Grenzen“, also eine Jubiläumsausgabe, gewesen sei. Doch stimmt das überhaupt? Markus Schmidt meldet leichte Zweifel an.