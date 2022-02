Ich war zehn Jahre alt, als der 1. FC Kaiserslautern Real Madrid Madrid auseinander genommen hat. Am 17. März jährt sich dieses legendäre 5:0 zum 40. Mal – und wenn ich daran denke, dann schießen mir zunächst nicht die fünf FCK-Tore in den Kopf oder die drei Roten Karten, die sich die „Königlichen“ abgeholt haben. Als allererstes denke ich an Ronnie Hellström.