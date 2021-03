TuS Hoppstädten 1971: Zu viel Rummel, ein Trainingslager in Bruchweiler und 3000 Zuschauer in Reichenbach

Plus

Von Zeit zu Zeit erinnert mich der Beruf des Sportredakteurs an mein – nun schon einige Zeit zurückliegendes – Dasein als Fußballtorhüter. Als Keeper überlagerte ein Fehler alles. Da konnte das restliche Spiel noch so gut sein, sich Parade an Parade reihen – gesprochen wurde am Ende nur über die Flanke, an der man vorbeigeflogen oder den Ball, der durch die Handschuhe hinter die Linie gerutscht war. Obwohl ich seit nunmehr drei Jahren in keinem Fußballtor mehr gestanden bin, ist mir jetzt mal wieder eine Kugel durch die Finger geflutscht – als Sportredakteur natürlich und im übertragenden Sinn. Es hat so viel Spaß gemacht, eine Geschichte über das „Fusionsspiel“ des SC Idar-Oberstein gegen Schalke 04 und die erste Punktpartie gegen den VfL Enzweiler zu schreiben. Sie ließ sich bestimmt auch nicht schlecht lesen, doch da war leider der Fauxpas in der Unterzeile der Überschrift. Und wie früher als Torwart bin ich hauptsächlich auf ihn angesprochen worden.