In gut drei Wochen stimmen die Fußballvereine des Kreises Birkenfeld beim Kreistag unter anderem auch über drei Anträge ab. Einer davon fordert die Möglichkeit des Rückwechsels nicht erst in der untersten Liga, der C-Klasse, sondern bereits in der B-Klasse. Die Argumente, die Antragsteller TuS Rötsweiler-Nockenthal nennt, sind durchaus beachtenswert, trotzdem gibt es gute Gründe, den Antrag – zumindest in der vorgelegten Form – abzuweisen.