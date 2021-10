Plus

Genau zehn Jahre und zwei Tage ist es her, da habe ich an dieser Stelle die „Damen von der Passstelle in Edenkoben“ bedauert, weil sie mal wieder mit einem der vielen Vereinswechsel von Mathias Düwel beschäftigt waren. Nun hat der Torjäger erneut zugeschlagen. Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum meines kleinen Einwurfs hat „Matze“ wieder einmal einen Vereinswechsel bekannt gegeben. In der Winterpause kehrt er zum VfR Baumholder zurück.