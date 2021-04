Plus

Philipp ist immer dabei, wenn die Fußballer der Spvgg Wildenburg spielen. Egal, ob in Schauren oder in Kempfeld, in Mörschied oder Allenbach, in Oberreidenbach, Langweiler-Merzweiler oder Lötzbeuren. Philipp macht auch jeden Ausflug der Wildenburger mit, egal ob es eine Wanderung durch die Pfalz ist oder eine Abschlussfahrt nach Düsseldorf. Philipp ist ein alter lila Milka-Hase aus Kunststoff. Und Philipp ist benannt nach Philipp Zürbes aus Allenbach.