Nur Halsweh oder Corona? Sascha Nicolay wirft einen Blick in die Glaskugel und sieht Terminchaos auf die Amateur-Fußballer zukommen

Am Wochenende war das Coronavirus im Fußballkreis Birkenfeld kaum ein Thema. „Nur“ zwei Partien bei den Männern (die beiden Spiele Göttschied gegen Hochwald) fielen ihm zum Opfer. Bei den Frauen konnte das Landesligaderby zwischen dem VfL Weierbach und dem VfR Baumholder nicht stattfinden, weil VfL-Trainer René Alletter korrekterweise einen Fieberfall in seinem Team an den zuständigen Staffelleiter Christian Weinkauff meldete, der die Partie, wie derzeit in solchen Fällen vorgesehen, absetzte. Wenig los also Gott sei dank im Spannungsfeld Coronavirus und Amateurfußball bei den Kickern des Kreises Birkenfeld. Und doch lieferte das Wochenende einen Fingerzeig, vor welch großen Schwierigkeiten der Spielbetrieb steht, wie fragil er ist und wie schnell er chaotisch werden kann. Es ist also mal wieder Zeit für einen Blick in die Glaskugel...