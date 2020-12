Erfolgreich ist die neue Obersteiner Fußballspielgemeinschaft, die FSG Oberstein/ASV/FC Hohl, in die Saison gestartet. Alle drei Mannschaften, die gemeldet wurden, haben Siege eingefahren. Vielleicht ist damit ja der erste Schritt gelungen, den Obersteiner Fußball wieder so erfolgreich zu machen, wie er in den 1970er Jahren schon einmal mit dem ASV war, der es von 1975 bis 1978 sogar in die 1. Amateurliga, damals die dritthöchste deutsche Spielklasse, geschafft hat.