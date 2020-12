Dass das Spitzenspiel der B-Klasse Birkenfeld West zwischen dem TuS Tiefenstein und dem ASV Idar-Oberstein wegen der Coronavirus-Krise nicht ausgetragen werden konnte, nahm unser ehemaliger Mitarbeiter Joachim Kohlhaas mit Bedauern zur Kenntnis. Der ehemalige Klassetorwart, der für beide Klubs spielte und in beiden seit ewigen Zeiten Mitglied ist (beim ASV seit 37, beim TuS seit seiner Geburt vor 62 Jahren), erinnerte sich mit Wehmut an große Duelle zwischen den Tiefensteinern und den Obersteinern. Zwei davon, in der Saison 1972/73, sind ihm in ganz besonderer Erinnerung geblieben – und um sie soll es in dieser Nachspielzeit gehen.