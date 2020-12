Zwei Monate sind es schon wieder, in denen der Sport ruht. In denen kein Ball geschossen, geworfen, geschlagen oder geschmettert wird. In denen sich keine Athleten im Wettkampf gegeneinander messen. In denen keine Uhr die Zeiten stoppt oder eine Jury Wertungspunkte und Haltungsnoten verteilt. Und in denen keine Sportkurse Gesundheit und Gemeinschaft fördern.