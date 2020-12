Von Zeit zu Zeit ist es Aufgabe eines Sportredakteurs Prophet zu spielen. Genau das will ich nun einmal tun. Ich möchte eine Vorhersage wagen, wie es mit dem Amateurfußball im Südwestdeutschen Fußballverband und damit auch im Fußballkreis Birkenfeld weitergehen wird. Ich werfe also einen Blick in die Glaskugel, und ich stelle fest, was ich dort sehe, das gefällt mir ganz und gar nicht. Um die Vorhersage vorwegzunehmen: Ich glaube, dass die laufende Spielzeit, also die Saison 2019/2020, zu Ende gespielt, sie aber erst im Mai 2021 enden wird. Wie ich zu dieser Prognose komme? Nun, sie speist sich aus der Faktenlage und einem Bauchgefühl. Zuerst die Fakten.