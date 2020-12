Für meinen Sohn ist Marijan Griebel ein ganz besonderer Sportler. Seit der Rallyepilot aus Hahnweiler vor einer Deutschlandrallye im Fahrerlager, das damals noch in Trier war, seine Möhren mit ihm geteilt hat, genießt er bei meinen Sohn so etwas wie Heldenstatus. Natürlich erzähle ich ihm auch immer, wenn ich dienstlich mit Marijan Griebel zu tun habe. So war es auch gestern morgen am Frühstückstisch.