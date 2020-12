Pünktlich, wenige Tage, bevor mit der ersten Kreispokalrunde nahezu alle Fußballvereine des Kreises Birkenfeld in den Pflichtspielbetrieb einsteigen sollen, hat sich das Coronavirus aber mal so richtig im Bewusstsein der Kicker in der Nahe-Region zurückgemeldet. Der erste bestätigte Infektionsfall in Bad Kreuznach und gleich eine ganze Reihe von Vereinen, deren Pokalpartien und Testspiele abgesetzt werden mussten, weil Spieler in Kontakt mit Personen gekommen sein könnten, bei denen Covid-19 nachgewiesen worden ist, erschrecken. Kurz, bevor der Ball so richtig ins Rollen kommen soll, ist das Gefühl mulmig.