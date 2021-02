Plus

Diese Woche könnte einen deutlichen Fingerzeig geben, in welche Richtung es im Amateurfußball in den nächsten Monaten geht. Am Mittwoch konferieren Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs wieder, gegen Ende der Woche tagt das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands.