Andy Baumgartner war weit davon entfernt, sich selbst als den strahlenden Helden und Lebensretter darzustellen. Der Trainer des SC Idar-Oberstein war im Gespräch am Sonntagmorgen mitgenommen, aufgewühlt und unglaublich froh zugleich. So ziemlich das Schlimmste, was einem Fußballtrainer passieren kann, einen Spieler nach einer Aktion auf dem Fußballplatz in Lebensgefahr zu erleben, war gut ausgegangen. Und nicht zuletzt deshalb, weil Baumgartner selbst extrem beherzt reagiert hatte.