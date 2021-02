Plus

Nach wie vor hat der 1. FC Kaiserslautern an der Nahe viele Anhänger – und die konnten sich am Samstag endlich mal wieder ein Loch in den Bauch freuen, schließlich haben die Roten Teufel den Sieg der Siege gelandet – beim Erzrivalen Waldhof Mannheim. Held des Tages war natürlich der neue Trainer – Marco Antwerpen.