Die neue Spielklasseneinteilung für den Kreis Birkenfeld ist ein weiterer Beleg dafür, dass es Zeit für eine Reform wird. Speziell bei den C-Klassen hakt es mal wieder an allen Ecken und Enden. Und das wird so lange so sein, wie der Kreisausschuss die Belange von Vereinen mit zweiter Mannschaft und jenen, die nur eine „Erste“ in der untersten Klasse ins Rennen schicken, unter einen Hut bringen muss. Das kann nicht funktionieren, weil die Quadratur des Kreises einfacher ist.