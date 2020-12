Der SWFV hätte also gerne, dass die Saison fortgesetzt, sie zu einem sportlichen Ende gebracht wird. Ob die Idee richtig oder falsch ist, ist nüchtern kaum zu entscheiden. Ich persönlich halte sie für falsch. Diese verkorkste Runde wird so zerrissen sein, dass einem irgendwann der Bezug zum Beginn fehlen wird und man sich nur aufgrund der Tabelle daran erinnern kann, wie die Saison vom August 2019 bis in den März 2020 gelaufen ist. Ob es richtig oder falsch ist, die Runde zu beenden, darum soll es in diesem Kommentar aber nicht gehen.