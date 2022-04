Am vergangenen Wochenende ist es noch einmal gut gegangen. Der Wettergott hatte offenbar mit dem Fußballgott konferiert und dann eine Ladung Schnee auf den Fußballkreis Birkenfeld gekippt. Prompt sind ein paar Fußballspiele ausgefallen. Nicht so viele, wie zu befürchten war, aber genug, um einige Schiedsrichter umzudirigieren und somit erneut alle Partien in der B-Klasse zu besetzen.