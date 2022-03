Die Nachricht der vergangenen Woche war für mich, dass am bevorstehenden Wochenende nicht alle Spiele in der B-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld mit Schiedsrichtern besetzt werden können. Es hat sich angekündigt, keine Frage, aber es ist trotzdem schockierend – und darf bei allen Schwierigkeiten auch nicht sein. Mittel- und langfristig sind die Vereine gefordert. Kurzfristig der Südwestdeutsche Fußballverband. Er muss die Gespanne in der Bezirksliga abschaffen.