Hat es jetzt an der (fehlenden) Qualität gelegen, dass der TuS Hoppstädten in der Landesliga bei Aufsteiger TuS Steinbach wie eine Primel eingegangen ist oder an der Einstellung der Mannschaft? Jörg Marcinkowski, der Trainer, hat diese Frage jedenfalls aufgeworfen – und dabei ist es als gesichert anzusehen, dass er die Antwort eigentlich weiß. Öffentlich mochte er sie freilich nicht geben – aber die Indizien lassen den Schluss zu, dass eine Mischung aus beidem zu der Klatsche geführt hat.