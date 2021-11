Plus

Spuren hinterlassen hat der vergangene Fußball-Spieltag – Ärgerspuren. Fragen Sie mal nach beim TuS Mörschied, beim SV Niederwörresbach oder beim SV Gimbweiler. Alle fühlten sich unfair behandelt, verschaukelt und vorgeführt – und immer ist der aktuelle Spielmodus mindestens ein Ärgerverstärker. Das ist ganz einfach deshalb so, weil einige Partien am Ende der Hauptrunde im Kampf um das Erreichen der Aufstiegs- beziehungsweise das Vermeiden der Abstiegsrunde extrem an Wertigkeit zugelegt haben.