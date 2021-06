Plus

Was war das für ein Sport-Sonntag für Idar-Oberstein und den Kreis Birkenfeld. Es kommt nicht so oft vor, dass unsere Region an einem Tag einen Deutschen Meister und einen Europameister stellt. Nur ein paar Stunden, nachdem Dennis Lukas aus Regulshausen nationaler Champion im Kugelstoßen geworden war, hat Lennart Grill aus Mittelbollenbach nachgezogen und durfte mit der U-21-Nationalmannschaft die Europameisterschaft feiern. Das ist einfach großartig!