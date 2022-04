Nur rund 64 Stunden nach dem Einzug ins Endspiel um den Rheinlandpokal am Mittwochabend durch den 2:0 (2:0)-Erfolg beim Rheinlandligisten SG Hochwald Zerf steht für den Fußball-Oberligisten FV Engers die nächste schwere Auswärtspartie bevor. Die Engerser müssen in der Meisterrunde der Saison 2021/2022 beim Tabellenführer VfR Wormatia Worms antreten. Anstoß in der EWR-Arena in Worms ist an diesem Samstag um 14 Uhr.