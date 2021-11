Im Viertelfinale des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal 2021/2022 erwartet der Oberligist FV Engers am Mittwochabend den Ligakonkurrent SV Eintracht Trier. Die Moselaner gehen als souveräner Spitzenreiter der Oberliga Nord als klarer Favorit in diesen Pokalhit. Der Anstoß im Stadion am Engerser Wasserturm erfolgt ab 19.30 Uhr.