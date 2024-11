Rheinlandliga: Wissen zieht erst ein Traumlos im Pokal und dann Ligaprimus RW Wittlich den Zahn Spornhauer-Elf rundet perfekte Woche ab Jens Kötting 20.10.2024, 13:47 Uhr

i Auf den Hosenboden gesetzt: Der VfB Wissen um Routinier Mario Weitershagen (am Ball) sorgte durch den 2:1-Heimsieg für eine Bruchlandung des Tabellenführers SV Rot-Weiss Wittlich (am Boden Ralf Rizvani). Da half auch die Anreise der Gäste am Vortag am Ende nichts. Foto: Manfred Böhmer/balu Manfred Böhmer

Wissen. Man kann sich auf ein Fußballspiel noch so gut vorbereiten – am Ende zählt immer die Leistung auf dem Platz. Das zeigte auch das Rheinlandliga-Spiel zwischen dem VfB Wissen und Tabellenführer SV Rot-Weiss Wittlich.

Während VfB-Trainer Dirk Spornhauer als Lehrer die Ferienwoche für einen Familienurlaub nutzte und erst eine knappe halbe Stunde vor Anpfiff zur Mannschaft in Wissen dazustieß, reiste der Tabellenführer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich bereits am Tag vor dem Spiel an.

