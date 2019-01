Es bleibt eng an der Tabellenspitze der Volleyball-Bezirksliga Rheinland, denn von seinen beiden Heimspielen in der Bremmer Grundschulhalle gewann der Tabellenführer VBC Ediger-Eller (in Rot, hier mit Hauptangreifer Sascha Schausten im Spiel gegen den BC Dernbach II) zwar gegen das Schlusslicht aus dem Westerwald mit 3:0 (25:6, 25:18, 25:11), gegen den direkten Verfolger VC Mendig gab es Anschluss aber ein 1:3 (15:25, 25:21, 15:25, 25:27). Damit sieht es in der Tabelle so aus: Der VBC führt weiter mit 19 Punkten aus 8 Spielen. Aber Mendig kommt nun auf 14 Zähler und hat zwei Spiele weniger absolviert, der VC könnte also vorbeiziehen an den Moselanern.

VBC-Coach Ralf Kniehl wollte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen: „Es haben die beiden besten Mannschaften der Liga gegeneinander gespielt, beide waren gut. Mendig war an dem Tag aber noch ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.