Nach dem erfolgreichen Heimspielauftakt im neuen Jahr gegen den TV Limbach, will Volleyball-Oberligist TV sebamed Bad Salzig nun auswärts nachlegen. Am Samstagabend (18 Uhr) ist der Spitzenreiter vom Rhein beim Tabellenvorletzten TV Hechtsheim zu Gast. Um sich die Verfolger vom Leib zu halten, muss das Spiel gegen das Team aus dem Mainzer Stadtteil gewonnen werden. Mittlerweile ist die LAF Sinzig auf den zweiten Rang vorgerückt, vier Punkte beträgt der Rückstand auf den TV.

In Hechtsheim muss Coach Lutz Kasper erneut auf Libero Max Pähler verzichten und darauf flexibel reagieren. Hechtsheim zeigt in dieser Saison immer wieder starke Spiele, was den TV zu einem ...