Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft für den Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig: Beim TuS Gensingen verlor der Spitzenreiter mit 1:3 (19:25, 25:18, 20:25, 23:25) und büßte dadurch gewaltig an Vorsprung ein. Und das vor allem auf den Zweiten LAF Sinzig, der Regionalliga-Absteiger gewann mit 3:0 beim TV Saarwellingen und verkürzte den Rückstand auf Bad Salzig auf drei Punkte. Das macht den nächsten Spieltag noch brisanter, denn am Samstagabend um 19 Uhr empfängt der TV die Sinziger in der Bopparder Großsporthalle zum Spitzenspiel. Der ASV Landau und der TV Limbach dürften ins Titelrennen nicht mehr eingreifen, denn sie haben beide sechs Punkte Rückstand auf Bad Salzig.

In Gensingen beim Fünften konnte der TV sein gewohntes Spiel nie richtig aufziehen, insbesondere in den Verlustsätzen hatten die Gäste keinen Zugriff auf das Gensinger Spiel. Trainer Lutz Kasper startete ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.