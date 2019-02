Pflichtsieg gelungen: Der Tabellenführer TV sebamed Bad Salzig hat in der Volleyball-Oberliga gegen Schlusslicht TV Saarwellingen mit 3:1 (25:17, 26:24 21:25, 25:23) gewonnen und damit den erwarteten Heimsieg in Boppard eingefahren. Nach einer kurzen Schwächephase im dritten Satz wurden die Punkte sicher nach Hause gebracht. Und der Vorsprung auf die direkten LAF Sinzig und den ASV Landau auf sechs Punkte ausgebaut, da beide „nur“ 3:2 siegten.

Da Bad Salzigs Trainer Lutz Kasper fehlte, leitete Ex-Coach und Zuspieler Florian Grajewski die Geschäfte an der Seitenlinie. In der Startaufstellung bekam daher Jonas Bach seine Chance im Zuspiel. In ...