In einem spannenden Saisonfinale in eigener Halle überholten die Volleyballer des SC Ransbach-Baumbach auf der Zielgeraden den Tabellenzweiten SG Kaiserslautern/Enkenbach (0:3 in Germersheim) und sicherten sich durch die Heimerfolge über die SG Feldkirchen/Neuwied (3:1) und die SSG Etzbach (3:0) die Vizemeisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga und das Erreichen der Relegation zur Oberliga im April. SC-Trainer Volkmar Werner freute sich mit seinem Team, das sich intensiv auf die beiden Relegationsspieltage vorbereiten wird.

Beide Gegner machten es den Hausherren nicht leicht. Bis zum letzten Spielzug war hohe Konzentration gefordert. Die Gästemannschaften waren offensichtlich gewillt, zumindest einzelne Sätze mit nach Hause zu nehmen. Personell ...

