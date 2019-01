Jetzt wird es spannend: Der bisher ungeschlagene Tabellenführer der Rheinland-Pfalz-Liga TS Germersheim gastiert am Samstag (17 Uhr, Sporthalle der Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach) beim Verfolger SC Ransbach-Baumbach. Die Volleyballer aus der Pfalz führen nach sieben Spieltagen die Liga mit 27 Punkten souverän an, mit vier Zählern Abstand (23 Punkte) folgt der SC Ransbach-Baumbach. Nur mit einem klaren Sieg (3:0 oder 3:1) wahren die Töpferstädter die Chance, sich in der Meisterschaftsfrage nochmals ins Spiel zu bringen und auch den wichtigen zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. „Am späten Samstagnachmittag möchte die Mannschaft erneut ihre kämpferischen Qualitäten vor heimischer Kulisse unter Beweis stellen“, sagt SC-Trainer Volkmar Werner

Im zweiten Spiel des Tages steht das nicht weniger starke Team der TGM Mainz-Gonsenheim auf dem Feld (ab circa 19.30 Uhr). Unter der Woche hat sich das SC-Ensemble in einem ...

