Die jüngste Volleyball-Mannschaft des SC Ransbach-Baumbach ist als Rheinlandmeister zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nach Mainz-Gonsenheim gefahren. Bereits im Vorfeld war klar, dass die Mädchen des gut aufgestellten U 12-Teams, die bisher schon so weit gekommen waren, in der Lage sind, eine gute Leistung zu zeigen. Diesen Eindruck bestätigten die Talente und feierten am Ende der Titelkämpfe den zweiten Platz.

Mit dem Zweitplatzierten aus dem Volleyballverband Pfalz, dem TuS Heiligenstein, und dem Drittplatzierten aus dem Volleyballverband Rheinhessen, dem VC Bad Kreuznach, standen im Vorfeld die ersten Gegner fest. Während das ...

