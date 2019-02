Mit drei Siegen in Folge, darunter zuletzt zwei überraschende Heimerfolge gegen Spitzenteams, haben sich die Volleyballerinnen des VSC Spike Guldental ein wenig von den Abstiegsrängen in der Rheinland-Pfalz-Liga abgesetzt. Ganz gebannt ist die Gefahr noch nicht. Deshalb müssen die VSC-Frauen am heutigen Samstag, 15 Uhr, bei Schlusslicht SG Worms/Hochheim nachlegen. Die Guldentaler können wieder auf Zuspielerin Milena Frey zurückgreifen, sodass das Trainerduo Thomas Schmidt und Gregor Zimmermann der komplette Kader zur Verfügung steht. Ziel der Gäste ist es, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen und sich mit einem Sieg im Mittelfeld festzusetzen.

Nur einen Punkt hinter Spitzenreiter TSG Neustadt rangieren die Guldentaler Männer auf Platz zwei der Verbandsliga. Um sich weiterhin Hoffnungen auf die Meisterschaft machen zu können, braucht die Mannschaft von ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.