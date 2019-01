Als Coach Manuel Scherer selber nach hart umkämpften 90 Minuten Spielzeit in der gut gefüllten Kirner Schulsporthalle den letzten Angriffsschlag in den Zweierblock des TV Hochstetten gedonnert hatte, war die erste Saisonniederlage des SSVGH Idar-Oberstein in der Volleyball-Rheinhessenliga besiegelt. Ausgerechnet im bislang wichtigsten Saisonspiel zeigten die Männer vom Schulsportverein des Heinzenwies-Gymnasiums ihre schwächste Saisonleistung und so siegte der Hauptkonkurrent um den Aufstieg in die Verbandsliga in eigener Halle am Ende verdient mit 3:1 (25:18, 25:23, 16:25, 25:20).

Manuel Scherer redete nach einer Nacht Bedenkzeit auch gar nicht erst um den heißen Brei herum: „Leider konnten wir, abgesehen vom dritten Satz, zu keiner Zeit an unsere Performance der ...

Lesezeit für diesen Artikel (663 Wörter): 2 Minuten, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.