Spannung bis zum letzten Spieltag: Die Volleyballerinnen des VSC Guldental brauchen am Sonntag, 10 Uhr, in der abschließenden Heimpartie gegen Schlusslicht TV Gau-Algesheim einen Sieg, um in der Rheinland-Pfalz-Liga zu bleiben. Der VSC geht als Tabellensiebter favorisiert in die Begegnung in der Langenlonsheimer Sporthalle. Der starke Auftritt vor Wochenfrist beim Tabellenführer in Speyer sollte den Gastgeberinnen Selbstvertrauen geben und Ansporn sein, um die Gau-Algesheimer Frauen in die Schranken zu weisen. Die nachfolgende Begegnung gegen die fünftplatzierte VSG Sinzig dürfte für das Guldentaler Team schwieriger werden. Doch der VSC hat sich in der Vergangenheit gerade gegen höherrangige Gegner sehr gut geschlagen. Vielleicht gelingt ihm vor eigenem Anhang wieder eine Überraschung. In beiden Partien fehlt Spielführerin Gloria Hill. Ansonsten steht dem Trainerduo Gregor Zimmermann und Thomas Schmidt der gesamte Kader zur Verfügung. Trotzdem wollen sie sich noch Verstärkung aus dem zweiten Damenteam holen, auch um die Gegner zu beeindrucken.

Ab 15 Uhr treten die Guldentaler Männer an gleicher Stelle zu ihren letzten Verbandsliga-Begegnungen an. Durch die Niederlage am vorigen Spieltag steht der dritte Tabellenplatz für die Mannschaft von Trainer ...

