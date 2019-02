Am morgigen Samstag wird für die Volleyballerinnen des VC Neuwied ein touristisch angehauchter Spruch zur Wirklichkeit: „Da arbeiten, wo andere Urlaub machen.“ Der Überraschungs-Tabellenzweite der 2. Volleyball Bundesliga Süd der Frauen gastiert am Abend (Spielbeginn: 19.30 Uhr) in der Urlaubshochburg Sonthofen, kurz vor dem Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen, bei den AllgäuStrom Volleys des TSV Sonthofen. Für die Schönheiten der in diesen Wochen Schnee bedeckten Region wird das Team von Trainer Bernd Werscheck aber kaum einen Blick haben.

Wenn der Neuwieder Mannschaftsbus um 9.30 Uhr auf die 500 Kilometer weite Strecke geht, beginnt für die Deichstadtvolleys die volle Konzentration. Die Verantwortlichen haben genügend Zeitpolster eingeplant, damit die Mannschaft ...

Lesezeit für diesen Artikel (445 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.