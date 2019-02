Das Meisterschaftsrennen in der Volleyball-Regionalliga Südwest der Männer geht in die entscheidende Phase. Die besten Aussichten auf den Titelgewinn hat vier Spieltage vor dem Saisonende der Tabellenführer TV Feldkirchen.

In der und in unmittelbarer Umgebung der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz sind die beiden Spitzenmannschaften TV Feldkirchen und SG Rodheim an diesem Samstag ab 19 Uhr in Auswärtsspielen gefordert. Der Zweite ...